تراند اليوم : «الشيخوخة تمكنت منها».. ظهور صادم لفنانة شهيرة...

صدمت فنانة شهيرة الجمهور العربي، بإطلالتها التي بدت فيها وقد تمكنت الشيخوخة منها، وغيرت ملامحها بشكل كبير، حيث أنها معروفة بجمالها.

الفنانة السورية رغدة ظهرت في صورة ثنائية مع الفنان المصري تامر عبدالمنعم، والتي نشرها الأخير عبر خاصية "استوري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد بدت الشيخوخة عليها بشكل كبير صدم الجمهور.

وعلى الرغم من أن الفنانة وضعت مساحيق التجميل على وجهها إلا أن "المكياج" لم يخفي علامات تقدم السن بها على شكلها، وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرًا عن صدمته من ظهور علامات الشيخوخة عليها رغم أن عمرها لم يتجاوز الـ62 عامًا.

وتعرض قناة "الحياة" المصرية، مسلسل"الضاهر" الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة والنجم محمد فؤاد والذي تدور أحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

المسلسل من إنتاج تامر عبد المنعم، ويشارك في بطولته كل من محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وآخرين، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.



