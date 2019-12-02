تراند اليوم : «جوهرة» تعلق على فيديوهاتها الإباحية بـ«كلمتين»

في أول تعليق للراقصة الروسية الشهيرة «جوهرة» التي تقيم بمصر، على فضيحة تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب يدعى خالد أحمد، والذي قال فيما بعد إنه زوجها، عبرت الراقصة عن حزنها من خلال منشور يعبر عن حالتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ونشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة، تعليقها بكلمتين وهو أنها «تشعر بالحزن»، فيما لم تكتب أي شئ آخر، في الوقت الذي انهالت عليها آلاف التعليقات الخارجة والهجوم عليها من متابعيها بشكل كبير.
وتصدر هاشتاج #جوهرة الترند عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في مصر، بعد انتشار فيديوهات إباحية لها مع شاب يدعى خالد أحمد، في الوقت الذي صرحت مصادر أمنية بأنه جار تحديد وتتبع مصدر الفيديوهات.
وخرج صديق جوهرة "خالد" للرد على حسابه عبر "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدا عن الإعلام.
وقال صديق جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.