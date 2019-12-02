منى أبو سليمان لـ شيرين: جات تكحلها عمتها!

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة خلال حفلها في السعودية، بسبب ردها على منتقديها الذي دشنوا هاشتاغ ضدها “اخرسي_ياشيرين”.

شيرين عبد الوهاب حرصت من خلال حفلها الذي أحيته في الرياض، أن ترد على منتقديها الذين دشنوا هاشتاغ “اخرسي_ياشيرين”، بعد نصيحتها للسيدات بسماع كلام الرجل فقالت هذه المرة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس”.

وصف شيرين عبد الوهاب لمنتقديها بكلمة “عوانس” فتح النار عليها على مواقع التواصل، وتم إعادة تفعيل هاشتاغ “اخرسي_ياشيرين” من أجل الرد عليها والاعتراض على استخدام وصف “عانس” مؤكدين لها أن الزواج قسمة ونصيب وليس أمر يتم المعايرة به.

كما دخل المشاهير على الخط وحرصوا على التعليق على أزمة حديث شيرين، فكتبت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان: “اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛ يبوس يدك، تغسلي قدمه، إحنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه”.

وأضافت منى أبو سليمان في تغريدتها: “كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم وكيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت وكيف يحترموا بعض، وفكوا أهلنا من السنابات وكل هدية بصورة وتنظير ‎#شيرين.. عوانس”.