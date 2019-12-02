لن أعود إلى الرياض أبدا.. المغني الأمريكي ليل واين يثير التكهنات.. ومغردون: بسبب الحشيش

أثارت تغريدة للمغني الأمريكي، ليل واين، قال فيها “لن أعود للرياض أبدا” تكهنات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب وراء ذلك.

التغريدة جاءت عقب مشاركة المغني الأمريكي بحفل، السبت، ضمن فعاليات موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية إلى جانب ثلاثة مغنيين في الليلة ذاتها، هما تايغا وفيوتشرز.

الموقع الرسمي لموسم الدرعية، عرّف بليل وأين ضمن حملة الترويج للحفل: “ليل واين: يُعد ليل واين أحد أكثر مغنيي الراب نجاحاً وشهرة على الإطلاق، حيث باع الملايين من ألبوماته حول العالم وحصل على خمس جوائز ‏غرامي (آخرها عن أغنية “نو بروبليم” لشانس ذا رابر وليل واين وتو تشينز)”.

​وأرجع عدد من مستخدمي مواقع التواصل في السعودية، هذا القرار، إلى رفض منظمي الحفل صعوده إلى مسرح الدرعية، وهو ممسكا بسيجارة من مخدر الحشيش.

​وهاجم مستخدمو مواقع التواصل تصريحات المطرب الأمريكي، وقالوا له إن قواعد وقوانين السعودية ينبغي أن تحترم من الجميع، ولن يسمح أبدا لأحد باستخدام المخدرات في البلاد.