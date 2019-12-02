بسبب العباءة.. فوز العتيبي تتعرض للاعتداء مجددًا

أعلنت الناشطة فوز العتيبي، تعرضها للاعتداء من طرف إحدى السيدات، التي لم تكشف عن اسمها أو المكان الذي وقع فيه الاعتداء، موضحًة أن هذا يحدث للمرة العاشرة وذلك بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة.

وأثار هذا الأمر غضب فوز العتيبي، فأطلقت تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أكدت فيها أن المكان الذي تواجدت فيه دون ”عباءة“ يتواجد فيه -أيضًا- سيدات أجنبيات، إلا أن هذه السيدة تستهدفها في كل مرة مستنكرة احترام الأجانب وعدم احترام السعوديات.

وقالت فوز العتيبي، في تغريدتها: ”‏يمكن هذه عاشر مرة تجي واحدة تتهجم علي عشان بدون عباية رغم إن المكان اللي أكون فيه مليان أجنبيات بدون عباية وأجسامهن ملفتة وأنا نتفه، أمانة ليش حنا نحترم الأجانب ونكره بعض؟!!“.

وتفاعل المتابعون مع تغريدة فوز العتيبي، موضحين أن هذه السيدة مخطئة ولا يحق لها الاعتداء عليها لأنها حريتها الشخصية خاصًة أن هذا الموقف يُعد تخلفًا حضاريًّا وتشددًا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للانفتاح على العالم.

وعارض البعض الآخر فوز العتيبي، مشيرين إلى أنها دائمًا لا تحترم عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وهو الذي ربما يكون أثار هذه السيدة ضدها خاصًة أن ”فوز“ تعد مثالًا سيئًا للسيدات والفتيات في المجتمع وهو ما لا ترضاه الكثيرات، وفق تعبيرهم.