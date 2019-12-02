كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 09:54 صباحاً - كشف عمر، إبن الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي والممثلة سمية الألفي، سبب طلاق والديه وقال إنه كان في سن صغيرة عندما إنفصلا، وكان الأمر صعباً، وكان عمر حريصاً مع شقيقه أحمد على الصلح بينهما، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لأن كل شخص كان متمسكاً برأيه، وكانت الحياة قد استقرت الى حد بعيد وكل منهما أصبح له عالمه الخاص.
وأضاف عمر خلال حلوله ضيفاً على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة “النهار :”كنا نوازن بين الطرفين فى التعامل، وكانت حياتنا منقسمة بينهما، فضلا عن حياتنا الخاصة التى كنا نحاول ان نعيشها أيضا وبرغم انفصالهما إلا إنهما كانا يجمعهما حالة من الحب والاحترام، وكل منهما لا يتحمل اى سوء للآخر، ولذلك انهارت والدتى عندما علمت بخبر مرضه”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. عمر الفيشاوي يكشف سبب طلاق فاروق الفيشاوي وسمية الألفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.