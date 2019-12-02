شاهدوا.. عمر الفيشاوي يكشف سبب طلاق فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 09:54 صباحاً - كشف عمر، إبن الممثل المصري الراحل ​فاروق الفيشاوي​ والممثلة ​سمية الألفي​، سبب طلاق والديه وقال إنه كان في سن صغيرة عندما إنفصلا، وكان الأمر صعباً، وكان عمر حريصاً مع شقيقه أحمد على الصلح بينهما، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لأن كل شخص كان متمسكاً برأيه، وكانت الحياة قد استقرت الى حد بعيد وكل منهما أصبح له عالمه الخاص.

وأضاف عمر خلال حلوله ضيفاً على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه ال​إعلام​ي عمرو الليثي على قناة “النهار :”كنا نوازن بين الطرفين فى التعامل، وكانت حياتنا منقسمة بينهما، فضلا عن حياتنا الخاصة التى كنا نحاول ان نعيشها أيضا وبرغم انفصالهما إلا إنهما كانا يجمعهما حالة من الحب والاحترام، وكل منهما لا يتحمل اى سوء للآخر، ولذلك انهارت والدتى عندما علمت بخبر مرضه”.