تامر حسني مرشح لموسوعة "جينيس" كأفضل فنان مؤثر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الفنان تامر حسني الشكر للإمارات، عبر حسابه الخاص على"أنستقرام"، لدعمه للترشيح لدخول موسوعة "جينيس" العالمية، عن فئة أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، والمقرر إقامتها 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وجاء ترشيح تامر بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر في العالم، إثر حصوله على 3 جوائز، وهي جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية.

وكتب تامر عبر حسابه على "أنستقرام" يقول: "أشكر إدارة مارينا مول أبوظبي على الدعوة الكريمة لجمهوري المحترم ورؤيتهم الخاصة بمشواري الفني والإنساني، وأشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني".

وأضاف: "أشكر جمهور أبوظبي وكل الإمارات على اهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمة التي أراها في كل مكان، وأشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبة وأي بلد عربي وعرب المهجر وجمهوري الأجنبي ولو حتى من خلال بوست صغير".





Advertisements

وقال تامر، إنه إذا دخل موسوعة "جينيس" سيكون انتصارا تاريخيا لكل مصري وعربي "لأنني صناعة مصرية عربية"، وفق ما يقول، مضيفاً: "فرحتي الكبرى أنني أدخل التاريخ العالمي بالقيمة الفنية التأثيرية وليست العددية، فالفن قوته في التأثير المجتمعي والأجمل أنه تأثير في المجتمعات العربية".





وأشار تامر إلى أن هذا اللقب هو أحد أحلامه، قائلا: "فوزي بجائزة أشمل فنان في العالم بالتأكيد تفرحني أيضاً، ولكن يسعدني أكثر لو أكرمني الله وتحقق حلمي بهذا اللقب الذي عشت من أجله.

ويحيي الفنان تامر حسني حفل رأس السنة 2020 بجزيرة المارية أبوظبي.



