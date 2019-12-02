مهرجان مراكش يحتفل بالمخرج الفرنسي بيرترون تافيرنيي

نظَّم المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، مساء الأحد، احتفالية لتكريم المخرج الفرنسي الكبير بيرترون تافيرنيي، الذي حازت أفلامه على العديد من الجوائز المهمة.



وحصد تافيرنيي جوائز عدة، أبرزها جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان برلين سنة 1974 عن فيلم "ساعاتي سان بول"، وجائزة سيزار كأفضل إخراج سنة 1975 عن فيلم "ليبدأ الحفل"، وجائزة أفضل مخرج بمهرجان كان سنة 1984 عن فيلم "يوم أحد في الأرياف"، وجائزة الدب الفضي لمهرجان برلين سنة 1995 عن فيلم "الطعم"، وجائزة سيزار كأفضل إخراج سنة 1996 عن فيلم "الكابتن كونان".





واختارت إدارة مهرجان مراكش النجم الأمريكي المخضرم هارفي كايتل ليسلِّم درع التكريم للمخرج الفرنسي بيرترون تافيرنيي.

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وأشاد كايتل في كلمة قصيرة بمسيرة المخرج الفرنسي السينمائية التي تضمنت أيضاً عدداً كبيراً من الأفلام ككاتب سيناريو وكمنتج.

وقال تافيرنيي: "حب السينما أتاح لي مكاناً في هذا العالم، عندما كنت في العشرينيات من عمري لم أكن أعرف أن بإمكاني أن أكون يوماً سينمائياً، لكن حب السينما وتكريس نفسي لها روحاً وجسداً جعلني أشعر بأن هذا الشيء داخلي، واليوم تغيرت أساليب التعبير السينمائي، لكنها ما زالت حاضرة وفي نفس صيغتها لدى أولئك الذين يبقون على هذه الممارسة وهم أكثر عدداً مما نعتقد".





وأعرب المخرج الفرنسي عن سعادته بالتكريم في الدورة نفسها من مهرجان مراكش مع النجم الأمريكي الشهير روبرت ريدفورد، مؤكداً أنه يحترم مسيرته كممثل وكمخرج.

مهرجان مراكش يختتم فعالياته يوم 7 ديسمبر/كانون الأول، واختار السينما الأسترالية هذا العام ضيفة شرف دورته الـ18.



