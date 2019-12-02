أحلام بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير من "The voice"

خضعت المطربة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت أحلام في الصور بإطلالة ساحرة وأنيقة، مرتدية فستانًا من اللون الأزرق، وزينته بالمجوهرات الثمينة. وطرحت أحلام، أحدث أغانيها "أنا ما استغنى"، عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب". والأغنية من كلمات منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، توزيع خالد عز، ومكس جاسم محمد. Advertisements قد يهمك أيضا: أحلام تعرب عن انزعاجها الشديد من تكرار الحديث عن صلحها مع أصالة ياسمين صبري تفاجئ الجمهور وأول تعليق على ضجة "مواصفات فتى أحلامها"

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