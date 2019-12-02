ماجد المهندس يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ48

حرص الفنان العراقي ماجد المهندس، على تهنئة الإمارات باليوم الوطني الـ48.

وكتب المهندس، عبر حسابه في "تويتر": "كل عام وإماراتنا الغالية بألف خير حكامًا وشعب دولة المحبة والتسامح والتعايش.. الله يديم عليها الأمن والأمان، اليوم الوطني الإماراتي 48".

يذكر أن ماجد المهندس، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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