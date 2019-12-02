أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق بها على انتحار طالب كلية الهندسة، من أعلى برج القاهرة.
وكتب السقا: "يا رب احفظنا من كل شر ومن كل مراحل الاكتئاب ومن الحزن.. بلاش شير للفيديو الموضوع مؤذي لأهله ولينا كلنا".
وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة في برج القاهرة الخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان.
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