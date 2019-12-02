تأجيل حفل تكريم خالد منيب في جامعة القاهرة

أعلن الفنان خالد منيب، تأجيل حفل تكريمه في جامعة القاهرة، الذي كان مقررًا له غدًا الثلاثاء، ولم يحدد الموعد الجديد.
وكتب منيب، عبر حسابه في "انستجرام": "للأسف.. تم تأجيل الندوة والتكريم في جامعة القاهرة بسبب التزامات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.. إن شاء الله هعلن عن التاريخ الجديد في أقرب وقت وهاجي أقابل شباب جامعة القاهرة".
يذكر أن، خالد منيب هو نجل شقيق الفنان الراحل عامر منيب، ويواصل العمل على ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2020.
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