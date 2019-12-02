تفاصيل جديدة عن روبي بعد عودتها لإحياء الحفلات الغنائية

تصدرت الفنانة روبي تريند جوجل، بعد تداول مقاطع فيديو لها خلال إحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، فنالت إعجاب متابعيها معبرين عن سعادتهم بعودتها لإحياء الحفلات الغنائية وتقديم أغانيها القديمة .وخلال السطور القادمة نعرض بعض المعلومات التي من الممكن ألا يكون العديد من المتابعين لها على دراية بها.

أكملت روبي في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي عامها الـ31 واسمها الحقيقي رانيا حسين، وكان أول ظهور لها من خلال فيلم ثقافي بدور صغير ثم اتجهت للغناء واشتهرت بأغنية " ليه بيداري كدة" .قدمها يوسف شاهين من جديد للتمثيل بفيلم "سكوت هنصور" وجسدت من خلاله دور ابنة لطيفة . Gم تطرح سوى ألبومين وهما "مشيت ورا إحساسي" و "ابقى قابلني" إلا أن أغانيها تحظى بنسبة استماع عالية.



تميزت روبي بالدراما أيضا وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها "سجن النسا" و"رمضان كريم".



حياة روبي الشخصية مثيرة للجدل، فهي أخفت زواجها من المخرج سامح عبد العزيز، ولم تعلن عنه إلا بعد حملها منه وبررت موقفها برغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها ولكنها انفصلت عنه منذ فترة طويلة .

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