شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فروزن2" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "فروزن2" بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثانى محققا 85.3 مليون دولار.

واحتل فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا الجديد "أعداء كثيرون" "نايفز أوت" المركز الثانى مسجلا إيرادات بلغت 27 مليون دولار. والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون ومن إخراج ريان جونسون. وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "فورد في فيراري" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13.2 مليون دولار. والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد. Advertisements وتراجع الفيلم الدرامي "يوم جميل في الجوار" "أبيوتيفول دي إن ذا نيبورهود" من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات قدرها 11.8 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هانكس وماثيو ريس وتخرجه ماريال هيلر. وجاء الفيلم الدرامي الجديد "كوين وسليم"(كوين أند سليم) في المركز الخامس بإيرادات بلغت 11.7 مليون دولار. والفيلم بطولة دانيال كالويا وجودي تيرنر سميث وبوكيم وودبين وكلو سيفيني ومن إخراج ميلينا ماتسوكاس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "فروزن2" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.