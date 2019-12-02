شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بريتنى سبيرز فى مراحل مختلفة من عامها الأول حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة والمغنية العالمية بريتني سبيرز بعيد ميلادها وسط اهتمام من كافة محبيها وجمهورها حول العالم الذين عاشوا معها العديد من النجاحات والخيبات أيضاً طوال مشوارها مما جعلها نجمة مختلفة عن البقية سواءًا في النجاحات التي حققت بواسطة أغانيها قبل دخول هوليود من أوسع الأبواب.

كما صدمت الجميع بالدخول في وابل من الأزمات والمشاكل طوال مسيرتها الفنية أدي إلي غيابها فترة عن الساحة بسبب فضائحها وعدم سيطرتها علي نفسها بسبب إدمانها للكحول مما كان يتسبب في ظهورها بشكل لا يليق بنجمة كبيرة في الشوارع حيث رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي أكثر من مرة بصور في غاية البشاعة.

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بريتني سبيرز التي ولدت عام 1981 وتتم اليوم عامها الـ 38 نسلط الضوء عليها من خلال فيديو يتطرق إلي مجموعة من الصور لها منذ مولدها وطفولتها ومروراً بمرحلة المراهقة حتي الآن مثلما يظهر خلال الفيديو.