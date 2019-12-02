محمد ممدوح يؤكد أن يحيى الفخراني السبب في إنقاص وزنه

كشف الفنان محمد ممدوح عن مخارج ألفاظه غير الواضحة في عدد من أعماله الفنية الأخيرة، كان آخرها عمل درامي في موسم رمضان 2019، وهو الأمر الذي عرضه لانتقادات من عدد من المشاهدين بسبب عدم وضوح الصوت. وأكد محمد ممدوح، أنه يعتذر لأي شخص شعر بالضيق من صوته ومن عدم وضوحه، موضحا: “فعلا لو حد كان اتضايق من صوتي ومن عدم وضوحه أنا بعتذر، لأن في النهاية المتفرج له أن يكون مضطلع على كل التفاصيل”. وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه كان لديه قصور منه، بينما كان هناك قصور أخرى من خلال العمل الذي نال الانتقادات، مؤكدا: “دليل على ذلك أنه في نفس الموسم كان هناك عملين فنيين، عمل الجمهور اشتكى منه وعمل آخر الجمهور لم يشتك على الرغم من أنه كان أصعب كلغة والموضوع ثقيل وبه تعطيش ولكنة، لكن الجميع كان سعيدًا”. وأضاف محمد ممدوح: “كان في مشكلة في الصوت ، وأنا عندي عيب لما بحس بعمل قوي بجري في الكلام وببقى سريع، لكن أنا الآن بتدرب على هذا الأمر وأعالج منه”. وتابع: “ما يشعرني بالضيق هو التنمر والبعض بدأ في شتمي، لكن وأنا شغال لا أنظر لأي نقد سواء إيجابي أو سلبي”. وعن الأمر له علاقة بمشكلة صحية؟، أوضح: “انا لا أحب الحديث عن هذا الأمر، ولا أحب أن أضع شماعة لكي يشفع لي أحد”. وأشار إلى أنه بدأ في خطوات تجاوز هذا الموضوع، حيث تلقى اتصالا هاتفيًا من الفنان يحيى الفخراني طالبه فيها بإنقاص وزنه ليس من أجل التمثيل ولكن من أجل صحته الشخصية. وقال محمد ممدوح: “أنا بشكر يحيى الفخراني، لأني تأثرت بالمكالمة جدا لأنه قدوة، وطالبني وحسيت هذا الطلب تكليف، إني أخس عشان صحتي مش التمثيل، وبدأ يشرحلي عواقب الأمر مع تقدم السن، وبدأت أطبق النصيحة، واتبعت نظام (صيام المياه) وخسيت 16 كيلو في وقت قصير”

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