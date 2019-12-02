شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل محمد عبده وطلال سلامة بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم السعودي محمد عبده للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة المطرب طلال سلامة، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر في محمية الملك خالد الملكية.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده خلال حفله عددا من أغانى، وهى: "ضنانى الشوق"، و"الأماكن"، "عوافى"، "المعازيم"، "وين الدليل"، "يا غافية قومى"، "أستطيع"، "تضحك معى"، "أنا من أكون"، "أحلى خبر"، "يا غافية قومى تساوت"، "مريت".

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.