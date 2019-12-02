شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد المصرى ووالده فى عمل سينمائى قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أحمد ماجد المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتعاون مع والده النجم ماجد المصرى فى عمل سينمائى يكون مفاجأة للجميع ومن المقرر الكشف عن تفاصيله بعد الاستقرار عليه مشيرا أنه شرف له أن يتعاون مع والده فى أى عمل فنى بسبب النجاح الذى حققه فى مشواره سواء على صعيد السينما والدراما والمسرح .





ويضع حاليا المخرج أحمد ماجد المصرى اللمسات النهائية استعدادا لطرح كليب "لولاك حبيبى" للنجم تامر حسنى والذى يتعاون معه لأول مرة، وهو من كلمات وألحان تامر وتوزيع جمال الحمداوى ومن ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويخوض نجل ماجد المصرى أولى تجاربه السينمائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون فى عمل مع المؤلف هشام هلال وحاليا فى مرحلة التحضيرات الأولية ويراهن عليه لأنه يقدمه بشكل جديد عليه.

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يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة وتم طرحه مؤخرا على قناة الحياة وحقق نجاحا كبيرا .