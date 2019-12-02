محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
انتهى الفنان حجاج عبدالعظيم، مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل "اتنين في الصندوق".
وقال حجاج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد شخصية المعلم بغدادي وهو تاجر قمامة، وتقدم الفنانة حنان سليمان دور الزوجة، وتقع ابنته في حب الفنان حمدي الميرغني الذي يجسد الفنان صلاح عبدالله دور والده، مشيرًا إلى أنها شخصية مختلفة وجديدة عما قدمه في الدراما التليفزيونية.
وتابع أن المسلسل تدور أحداثه حول عالم جامعي القمامة (الزبالين) والصراعات بينهم، إلى أن تتطور الأحداث بشكل درامي خلال الحلقات.
وأضاف أن "اتنين في الصندوق" يعد التعاون الثاني له مع المخرج محمد مصطفى، بعد تجربتهما السابقة بمسلسل "طاقة قدر" مع الفنان حمادة هلال.
ومسلسل "اتنين في الصندوق" كان يحمل اسم "روحين في زكيبة" قبل تغيير الاسم، وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني وأوس أوس وصلاح عبدالله وحجاج عبدالعظيم وانتصار وبيومي فؤاد ونهى عابدين ومحمد الصاوي، وحنان سليمان ورحاب الجمل وأحمد عبدالله محمود وهايدي رفعت ومحمد حسني وياسر الطوبجي.
كانت هذه تفاصيل خبر حجاج عبدالعظيم لـ"الخليج 365": أقدم دور تاجر قمامة بـ"اتنين في الصندوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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