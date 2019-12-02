إنجي خطاب بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إنجي خطاب مجموعة من الصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت إنجي في الصور بملابس كاجوال من الجينز، ولاقت إعجاب متابعيها. وتشارك إنجي في مسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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