شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس وراشد الفارس يجتمعان فى حفل غنائى ضمن موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطربون راشد الفارس، وبلقيس، وليد الشامي، الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر الحالي، حفلاً غنائيا على محمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن تغني "بلقيس" عددا من أشهر أغانيها سواء القديمة أو الحديثة والتي اشتهرت بها على مدار مشوارها الغنائي ومن أبرزها "تعالى نشوف"،"حقير الشوق "، "ياخالة"، "ههاي"، مبروك" وغيرهما.

Advertisements

وكان قد طرح وليد الشامي مؤخرا فيديو كليب أغنية جديدة تحمل عنوان "أمانة"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، ومكس وماستر جاسم محمد.

يذكر أن وليد الشامي كانت بدايته في التلحين من خلال تقديمه لأغنية "يبوية مشكلة" للمطرب الشهير ماجد المهندس وهي الأغنية التي حققت نجاحا بالوطن العربي، ليحقق بعدها الشامي سلسلة طويلة من النجاحات سواء في الغناء أو التلحين.