هند صبري تنعي ضحايا الحافلة: “يوم حزين على كل التونسيين”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 05:53 صباحاً - نعت الفنانة التونسية هند صبري ضحايا حادثة الحافلة السياحية في تونس والتي التي اسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 21 آخرين.

وكتبت هند صبري في تعريدة عبر حسابها على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. حادث مريع يؤدي بحياة شباب تونسي في مقتبل العمر .. الله يرحمهم و ينعمهم.. يوم حزين جدا على كل التونسيين .”

وفي التفاصيل الحادثة التي نشرتها وزارة الداخلية، فإنّ الحافلة انقلبت في مجرى وادٍ بعد تجاوزها حاجزا حديديا، حيث أظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحادث، تحطمّ الحافلة بالكامل، وانتشار الجثث حولها، كما أعلنت مستشفيات منطقة الشمال الغربي الطوارئ لاستقبال الجرحى، وكذلك وحدات الحماية المدنية التي تدخلت للإنقاذ.