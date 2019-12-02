شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الرابع من La Casa De Papel يعرض فى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التقارير الأولية أن الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، سيصل إلى منصة البث نيتفلكس في يناير من العام المقبل 2020، وفقا لما نشر على موقع " popculturetimes".

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي، وبحسب المسلس فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدي والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".

وجاء الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel، في 19 يوليو من العام الجاري 2019 والذي تم طرحه بعد عامين من الموسم الأول، وقد دار حول عودة الفريق من جديد، لتنفيذ مهمة جديدة لهم، وهو ما يتوافق أيضًا مع مهمتهم الجديدة المقررة في الموسم التالي – الرابع – في عام 2020.