شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات الجزء الثانى من فيلم Frozen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen إلى 464 مليون و 594 ألف دولار، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات الفيلم 236 مليون و 354 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 228 مليون و 239 ألف دولار حول العالم.

ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».