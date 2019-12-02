شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حفلات ماتينيه وسواريه لفلامنكو دى مدريد بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
العرض إنتاج ماهر ذكرى وصمم رقصاته فرانسيسكو جويريرو والإخراج الفني لـ لوتشيانو رويز ويدور فى مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال فى حبها وتتودد للعريف دون خوسيه الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام .
يؤدى الأدوار نويليا كاساس فى دور كارمن ، فيكتوريا دويندى فى دور مانويلا ، فرانسيسكو جويريرو فى دور دون خوزيه وإفان جاليجو فى دور إسكاميللو وذلك برؤية خاصة تهتم بتصوير المشاعر الانسانية يجسدها الموسيقى والتناغم الحركى .
الجدير بالذكر ان فرقة فلامنكو دى مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت الى مؤسسة ثقافية فى نوفمبر 2009 وتهدف الى إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الاسبانى والبروليرو الذى يعد جزء اصيل من تاريخ الفنون فى اسبانيا ، طافت الفرقة مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها ايطاليا ، سويسرا ، استونيا ، رومانيا ، الصين ، المانيا ، البرازيل ، المكسيك ، بنما ، البرتغال والارجنتين كما شاركت فى مسابقات ومهرجانات عالمية منها مهرجان بكين الدولى وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة خاصة من وزارة الثقافة الصينية عام 2001 ، شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية عام 2005 ، جائزة خاصة من جامعة الصين 2006 ، الدرع المصرى من وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم المتميزة بدار الاوبرا ، تضم المؤسسة مجموعة من اشهر مصممى ومدربى الاستعراضات الذين قامو بتأهيل اكثر من 200 عارض و50 موسيقى .
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