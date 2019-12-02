بصور نادرة.. إيمي طلعت زكريا ترسل رسالة إلى والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، صورًا لها من طفولتها.

وكتبت إيمي: "طول عمري نسخه منك وروح واحدة، ربنا يرحمك يا نور حياتي، الدعاء لبابا وأمواتنا جميعًا".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.