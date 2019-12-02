فيديو| مريم حسن: صدمت من ردود الفعل على "جدول الضرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة مريم حسن، إنها أصيبت بالصدمة، عقب تقديم دورها في حكاية "جدول الضرب" في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".

وتابعت مريم خلال حديثها على قناة "سي بي سي": "اتصدمت أن فيه ستات كتير بتتضرب وبتتعرض للموقف ده اللي تعرضت له في المسلسل، وبحب أخوض في المواضيع اللي بتلمسنا، والحساسة زي الدور ده".

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وأضافت أن المشاهدين تحمسوا للدور، وطالبوها عبر الـ"سوشيال ميديا" أن تأخذ حقها من الفنان أحمد مجدي، مضيفة أنه تم تدشين صفحات على مواقع التواصل خاصة تشرح للسيدات كيفية استرداد حقوقهن من الرجال.

وأشارت إلى أنها تحضر لخوض تجربة تلفزيونية جديدة خلال الفترة المقبلة، لكنها لم تفصح عن تفاصيلها.

حكاية "جدول الضرب"، من بطولة الفنان أحمد مجدي، مريم حسن، أميرة الشريف وهالة فاخر ومن تأليف عمرو محمود ياسين.