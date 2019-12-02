إليسا عن مظاهرات اللبنانيين: "شو هالكفر والكلام المستفز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علقت فيها على مظاهرات الشعب اللبناني.
وكتبت إليسا: "اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن، شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية؟".
وكانت آخر أعمال إليسا، فيديو كليب أغنية "كرهني"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني"، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.
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