تفاصيل مشاركة هاني رمزي في آخر عروض "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أشرف عبدالباقي، فيديو من آخر عروض "مسرح مصر"، اليوم الاثنين.

وعلق عبدالباقي على الفيديو: "عاجل هاني رمزي يقتحم مسرح مصر في آخر يوم عرض، أحلى مفاجأة نورتنا يا هاني، وأخيرًا لاقينا حد طولك يا عمر، ختام مسرح مصر".

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وظهر هاني رمزي في العرض بشخصيته الحقيقية، ولم يدم ظهوره على المسروح إلا لثواني معدودة.

وقال الفنان أشرف عبدالباقي، إن الموسم الحالي هو الأخير من مسرح مصر، بعد 7 سنوات من تأسيسه.

"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرين.