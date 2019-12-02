بفستان ذهبي.. شاهد أحدث جلسة تصوير لروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" مجموعة من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، عقب ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.
وظهرت روبي في الجلسة بثوب ذهبي اللون، مع أقراط على شكل نجمة.
وكان آخر أعمال روبي، فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.
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