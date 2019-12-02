بعدما أثارت قلق جمهورها.. نيللي كريم تكشف تفاصيل حالتها الصحية.. والمرض الذي تعاني منه

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تطورات مفاجئة بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من ورم حميد بالوجه، وأجرت جراحة من أجل استئصاله.

وكانت كريم نشرت صوراً لها بصحبة الأطباء خلال مرحلة خضوعها لجراحة ناجحة، موجهة الشكر للفريق الطبي على ما سمّته الحفاظ على حياتها وإنقاذها.

وعادت كريم لطمأنة جمهورها ومحبيها، وهي تتواجد في إحدى الدول الأوروبية وعلقت عليها قائلة: “أحب أن أطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمدلله بقيت كويسة.. عاوزة أشكر ربنا أولاً وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم للشفاء.. ربنا ما يحرمني منكم”.