الفنان شريف منير بعد أزمة ابنته ووصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف.. إتمسح بينا البلاط

طالب الفنان المصري، شريف منير، بفرض عقوبات على كل من ينشر كلاماً خاطئاً أو يروج شائعات، وقال “رأينا جميعاً أن هناك شائعات عديدة بوفاة عادل إمام وغيره”.

ووفقا لما نشره موقع ” العربية ” أضاف منير في كلمته بمؤتمر عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي ، أمس السبت ، في القاهرة: “بنتي قالت لفظاً خطأ اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي، فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا في موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية إزاي”.

وبدأت الأزمة عندما ووجهت أسما سؤالا لمتابعيها من خلال حسابها على “فيسبوك”، حول ما إذا ما كانوا يعرفون شيخاً معتدلاً محترماً يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

وقدم لها بعض المتابعين نصائحهم بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلة: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.

يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج أنا وبنتي، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفين