روبي تشعل تريندات مصر والسعودية بوصلة رقص مهرجان القاهرة

أشعلت الفنانة روبي مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية، وبعد أن أبهرت الرواد خلال إحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بوصلة رقص وغناء.

ودخلت روبي، في أكتوبر الماضي، عامها الـ32، واسمها الحقيقي رانيا حسين، وكان أول

ظهور لها من خلال فيلم ثقافي بدور صغير ثم اتجهت للغناء واشتهرت بأغنية " ليه بيداري كدة"، التي ادتها في المهرجان.

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وروبي قدمها يوسف شاهين من جديد للتمثيل بفيلم "سكوت هنصور" وجسدت من خلاله دور ابنة لطيفة.

ولم تطرح روبي سوى ألبومين وهما "مشيت ورا إحساسي"، و"ابقى قابلني" إلا أن أغانيها تحظى بنسبة استماع عالية.

واشتهرت روبي بادائها التمثيلي العالي أيضًا في الدراما والمسلسلات والأفلام عندما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها "سجن النسا" و"رمضان كريم".

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