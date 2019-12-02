محمد رمضان بفاجىء جمهروه بظهوره بشعر اخضر اللون!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 03:55 صباحاً - فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره بشعر اخضر اللون. ونشر محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه على انستغرام، واكتفى بالتعليق “بقلب اخضر اللون” عليها في إشارة الى اعجابه بلون شعره الجديد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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