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15 عرضا مسرحيا في المنافسة على جائرة الشيخ سلطان القاسمي
الإثنين 2 ديسمبر 2019
تأهل 15 عرضا مسرحيا للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 يناير بالعاصمة الأردنية عمان.
وقالت الهيئة العربية للمسرح، المنظمة للمهرجان، إنها تلقت 114 طلبا للمشاركة في الدورة القادمة بينما استقرت لجنة اختيار العروض على 15 عرضا منها ستة عروض في مسار المهرجان غير التنافسي وتسعة في المسار التنافسي على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي.
وشمل المسار غير التنافسي عروض (أيام صفراء) من مصر و(ثلاث حكايا) و(كيميا) من سوريا و(رهين) من الجزائر و(سماء أخرى) من المغرب و(على قيد حلم) من الكويت.
وفي المسار التنافسي تشارك (الجنة تفتح أبوابها متأخرة) و(بحر ورمال) من الأردن و(الصبخة) من الكويت و(النمس) و(قاعة الانتظار 1) من المغرب و(جي.بي.إس) من الجزائر و(خرافة) و(سماء بيضاء) من تونس و(مجاريح) من الإمارات.
وكانت الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا، أطلقت المهرجان العربي للمسرح في 2009 على أين يقام كل عام في دولة عربية مختلفة.
وأقيمت الدورة السابقة في مصر وفاز بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي (الطوق والإسورة) لفرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح.
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