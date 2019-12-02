محمد منير يكشف عن مرضه الذي يجبره على الغناء جالساً في حفلاته

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محمد منير يكشف عن مرضه الذي يجبره على الغناء جالسا في حفلاته
الإثنين 2 ديسمبر 2019
أثار المطرب المصري محمد منير قلق جمهوره ومحبيه بعدما ظهر في حفلاته الأخيرة وهو يغني جالساً على الكرسي، وسط أنباء ترددت بشأن تردي حالته الصحية في الأشهر الماضية.
وكان منير قد شارك في مهرجان الموسيقى العربية كما قدم حفلته بدار الأوبرا المصرية وهو جالس على الكرسي، إلا أنه لم يتطرق حينها إلى حالته الصحية.
وفي حفل أقيم مؤخراً في أحد النوادي المصرية، أطل منير مجدداً وهو جالس على كرسي. وقرر أن يتحدث مع جمهوره ويوضح له طبيعة ما يعاني منه.
وأكد منير أنه يعاني من إصابة في مفصل الحوض، وهي إصابة يتعرض لها لاعبي كرة القدم عادةً.
وشدد على ان هذا الأمر لن يمنعه عن الغناء على الإطلاق.
وأشار إلى أنه كان باستطاعته الحصول على إجازة لعام كامل بسبب حالته الصحية، لكن الجمهور لن يوافق على هذا الأمر، مما جعله يطلب من جمهوره السماح له بالغناء جالساً، قائلاً: "سيبوني ادلع عليكو زي مانا عايز".
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