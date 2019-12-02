شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يستعد لأغنية جديدة بعنوان "نور الشمس".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد جمال في ألبومه الجديد مع الموزع محمد العشي، بعد أن قدم معه أغنية سينجل تحمل اسم " نشيد العاشقين" والتي حققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وقت طرحها.
وقال موزع الأغنية محمد العشي لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع أحمد جمال في أغنية جديدة بعنوان "نور الشمس"، من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، ومقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد، ويقدمها أحمد بشكل جديد ومختلف عليه تمامًا عن أعماله السابقة.
ويتعاون جمال في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنين منهم عزيز الشافعي، وأحمد زعيم، ومدين، وباقي الأغاني من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف.
الموزع محمد العشى قدم العديد من الأغاني الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم أنغام، وأصالة، ومدحت صالح، وبلقيس، ونوال الزغبي، ومصطفى قمر، ومصطفى أمين، وريهام عبد الحكيم.
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