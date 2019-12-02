أول تعليق لبسمة وهبة بعد حكم براءتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الإعلامية المصرية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

وفي أول تعليق لبسمة على حكم براءتها، كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الحمدلله شكرا لقضاء مصر العادل”.

وأضافت: “ومبروك لكل ضيوفي الاعزاء وفريق عمل برنامج شيخ الحاره، والإعلامي الكبير طارق نور، والفنانة الكبيره رانيا يوسف، وقناه القاهره والناس علي صدور حكم البراءه في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج”.

ووجهت الشكر لزوجها ومحاميها علاء عابد، بقولها: “وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاءعابد.. والساده المحامين اعضاء مؤسسته القانونية علي جهدهم الكبير للحصول علي البراءه لنا جميعاً”.

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وكان المحامي أحمد بدوي قد رفع دعوى قضائية رقم 18799 لسنة 2019 جنح الدقي، وكيلًا عن المخرج خالد يوسف، يختصم فيها قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة وفاء عامر، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.

واختصم المخرج خالد يوسف في دعواه بسمة عبدالجواد وهبة، وشهرتها بسمة وهبة، مقدمة برنامج “شيخ الحارة” والمذاع على قناة “القاهرة والناس”، ووفاء أحمد محمد عبدالغفار، الشهيرة بـ”وفاء عامر”، وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة “القاهرة والناس” الفضائية، ومحمد عوض، معد البرنامج.

وأكد المخرج خالد يوسف، في دعواه أنه في رمضان الماضي، استضافت بسمة وهبة، الفنانة وفاء عامر، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.