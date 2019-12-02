كيم كاردشيان وزوجها في رحلة عائلية باليابان.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توجهت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست، وأطفالهم، وكورتني كاردشيان وعائلتها مؤخرًا إلى طوكيو، إحدى مدنهم المفضلة، لقضاء عطلة عيد الشكر.

وصعدت المجموعة إلى حي أساكوسا في طوكيو، حيث ذهبوا للتسوق ومشاهدة المعالم السياحية واستمتعوا بوجبات عائلية، وذلك بحسب أحد شهود العيان لموقع News E، حيث قضى كاني ويست أيضًا وقتًا في التسوق للملابس والأحذية مع ماسون ابن كورتني الأكبر، البالغ من العمر 9 سنوات.

والتقت النجمة العالمية كيم كاردشيان بطلاب الصحافة في مدرسة طوكيو للصحافة بجامعة موناش، كما زار الكبار ملعبًا للأطفال قريبًا وحديقة مع الأطفال، وزارت المجموعة أيضًا متحف الفن الرقمي teamLab Planets، حيث استمتعوا بالشرائح، وشاهد الأطفال صورهم المرسومة يدويًا في صورة رسوم متحركة.

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وقال شاهد العيان ل E News: “كورتني كانت تلتقط صورًا في كل مكان، وتستمتع بالمناظر الطبيعية، يبدو أنهم جميعًا يحبون طوكيو ولا يمكنهم الحصول على ما يكفي من الثقافة، لقد قضى الأطفال وقتًا رائعًا وكانوا جميعًا يحبون عطلتهم هناك”.

وخلال الرحلة، نشرت كيم على إنستجرام فيديو لها وابنها سانت ويست، البالغ من العمر 4 سنوات تقريبًا، يستمتعان بمرشح العنكبوت.

والجدير بالذكر أن كيم وزوجها وكاني ويست وأكبر اثنين من أطفالهما الأربعة، قد زارا طوكيو في الصيف الماضي، وغامر الزوجان هناك أيضًا في العام الماضي، وقبل عامين تقريبًا، سافرت كيم وكورتني، وكلوي كاردشيان كانت وقتها حاملًا في رحلة إلى الفتيات.