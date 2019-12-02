جينيفر جارنر تتشاجر مع بن أفليك وسط الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي بن أفليك مع طليقته النجمة العالمية جينفير جارنر، البالغة من العمر 47 عاما، وهما يتشاجران بحدة أمام منزل النجمة الأمريكية، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية.

بن أفليك ظهر عصبي المزاج، والغضب على ملامح وجه وهو يلوح بيده وكذلك جينيفر جارنر التي أفسدت هذه الخلافات احتفالها بعيد الشكر الذي يحتفل به الأمريكيون خلال هذه الفترة.

وكانت الصحيفة البريطانية، قد كشفت أن جينيفر جارنر اصطحبت طليقها بسيارتها لتناول القهوة في أحد المحلات الشهيرة قبل احتدام الخلافات بينهما ثم انتقلا لأحد الفنادق الشهيرة لاستكمال حديثهما.

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والجدير بالذكر أن أبنائهما الثلاث فيليوت التي تبلغ من العمر 13 عامًا سيرافينا ، 10 أعوام، وصموئيل لم يكونوا متواجدين خلال هذه الخلافات.

وكان بن أفليك والنجمة العالمية جينيفر جارنر، قد انفصلا في 2015 بعد زواج استمر 10 سنوات بسبب الخيانة الزوجية.

وعلى جانب أخر، اختارت مجلة “People” الأمريكية، أجمل امرأة للعام ووضعت صورتها على الغلاف الرئيسي لعددها الأخير، وكانت هي النجمة جينيفر جارنر، والتي فازت بلقب أجمل امرأة في العام، بحسب تصنيف المجلة الأمريكية.