مادونا تؤجل حفلات من جولتها الفنية Madame X

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اضطرت نجمة البوب والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا، لتأجيل جزء من حفلاتها، ووجهت النجمة الكبيرة اعتذارا لجمهورها لإلغاءها لثلاث حفلات كان من المقرر أن تحييها ضمن جولتها الغنائية Madame X.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت اعتذار لمادونا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، وجهت من خلاله هذا الاعتذار بقولها أنها ستضطر لإلغاء ثلاث من حفلات جولة Madame X، بسبب التعب الناتج عن الإرهاق.

وكان من المقرر أن تحيي مادونا، هذه الحفلات ضمن الجولة بمدينة بوسطن التابعة لولاية ماستشوستس الأمريكية، وتعتبر جولة Madame X، السابعة لمادونا في تاريخها.

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وكانت مادونا، قد أعلنت طرحها رسميا لأحدث ألبوماتها والذي كان باسم “Madame X، على اسم جولتها الفنية الترويجية للألبوم، وأجرت مادونا حملة ترويجية كبيرة للألبوم بنشر ملصقاته على غلاف مجلة نيويورك تايمز، بالإضافة لنشر مقتطفات منه على حسابها الخاص على موقع إنستجرام.

وقالت مادونا أن جولتها الفنية الحالية تعد الأكبر لها، وتحييها على مستوى العالم للترويج للألبوم ستحمل اسم Madame X، وستزور خلالها مدن أوروبا برلين ولندن ومدريد.

وطرحت مادونا على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب أول أغنية مصورة من ألبومها الجديدة، بعنوان God Control”، التي حققت نسبة استماع منذ طرحها رسميا على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، تقترب من 6 مليون مشاهدة.

وتناقش النجمة العالمية البالغة من العمر 61 عاما، من خلال الأغنية السياسة الخاطئة التي تسمح بتملك المدنيين لأسلحة نارية، وما ترتب عليها من حوادث قتل جماعي بعدد من المدارس الأمريكية.