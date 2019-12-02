لأول مرة عفاف شعيب تعلق على قرار شهيرة وسهير رمزي خلع الحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية عفاف شعيب، على موضة خلع الحجاب بين الفنانات خلال الفترة الأخيرة وخصت بالذكر الفنانتين سهير رمزي، وشهيرة.

عفاف شعيب، قالت خلال لقائها في برنامج “تحيا الستات”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنها انزعجت للغاية من خلع الفنانتين شهيرة وسهير رمزي للحجاب مؤخرا.

وأضافت: “الاتنين دول بقالهم 27 سنة محجبات.. ليه؟ بعد 27 سنة بتقلعوا ليه؟ كملوا.. بس هو كل واحد حر.. لكن زعلت لأنه بعد السنين دي كلها الناس كانت الناس حباهم بالحجاب وهما ما شاء الله حلوين وقمرات وكل حاجة، فمعرفش ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ أكيد حد وسوس لهم وقالهم حجاب إيه”.

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وتابعت، أنهما لو خلعتا الحجاب قبل أكثر من 10 سنوات من الآن لما انزعجت لهذه الدرجة، “لكن دلوقتي وفي السن ده؟!”.

وأكدت عفاف شعيب أنها مرتدية الحجاب عن قناعة وأنها حتى لو دفع لها المليارات لن تخلعه.

كما ردت على الشائعات التي نشرت حول تقاضي الفنانات أموالًا من أجل ارتداء الحجاب قائلة، إنه في فترة ارتداء عدد كبير من الفنانات الحجاب انطلقت شائعات أنهن تقاضين أموالا من أجل ارتداء الحجاب، لكن هذا غير صحيح، مشيرة إلى أنهم يعطون المال كي تخلع الفنانة الحجاب وليس لارتدائه.