ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
نشرت الفنانة المصرية ميار الببلاوي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، مع الفنانة المعتزلة منال عيداللطيف.
ميار علقت على الصور وكتبت: «صحباتي حبيباتي الفنانة منال عبداللطيف وساجدة توفيق»، ولفتت منال أنظار الجمهور بحجابها وملابسها المحتشمة.
منال عبداللطيف ابتعدت عن الوسط الفني منذ سنوات، ورغم تقدمها في العمر مازالت تمتلك نصيب كبير من الجمال والأناقة، وتساءل الجمهور في تعليقاته عن سبب اعتزالها.
منال عبداللطيف بدأت عملها بالفن وهي في الطفولة، ومن بين أعمالها: «كيد النسا، يوميات ونيس، ملك روحي، القلب يخطئ أحيانًا، أرابيسك، من غير ميعاد».
الفنانة المحجبة شاركت في سن صغير في مسلسل «ضمير أبلة حكمت»، وقالت إنها تعلمت الكثير من تعاونها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنان أحمد مظهر، حيث قامت بدور حفيدة الفنان أحمد مظهر.
منال فاجأت جمهورها بعد عدد من الأدوار الناجحة، بالاعتزال، فلم تقدم أدوار البطولة، ولكن تعلق الجمهور بنعومتها على الشاشة، وارتدت الحجاب عام 2012.
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