تآكل في عظام الفك.. محمد هنيدي يكشف تفاصيل مرضه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري محمد هنيدي مؤخرا لعملية جراحية في الفك، ونشر صورة له بملابس المستشفى، قبل إجراء العملية.

هنيدي كشف تفاصيل مرضه، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” عبر قناة mbc مصر، حيث قال إنه أجرى جراحة في الفك، حيث أخبره الأطباء أن هناك تآكلا في عظام الفك، لذا اضطر لزرع عظاما جديدة.

الفنان المصري أوضح أن العملية الجراحية استغرقت 5 ساعات، مشيرا إلى أنه أخذ تخديرا كليا لأنه زرع عظما في الفكين العلوي والسفلي.

هنيدي عبر عن فخره وسعادته لكونه أجرى الجراحة على يد أطباء مصريين في مستشفى بمصر، نافيا بذلك كل الأخبار التي ادعت أنه سافر إلى الخارج وتحديدا ألمانيا لإجراء العملية، وأكد أن كل الأطباء كانوا على مستوى راق ومتميز.

Advertisements

وكان الفنان المصري محمد هنيدي قد كشف مؤخرا عن خضوعه لعملية جراحية، حيث نشر صورة له بملابس المستشفى، قبل إجراء العملية، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

هنيدي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ ايام ، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة”.

الفنان المصري كشف أنه كان يعاني من التهابات قبل شهر، وأخبره الأطباء بضرورة إجراء عملية زرع عظم في الفك، مؤكدًا أنه غادر المستشفى وعاد لمنزله وسيتعافى خلال أيام، فيما اعتذر عن إثارته لقلق متابعيه.