إدوارد يحيي ذكرى ميلاد والدته بكلمات مؤثرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري إدوارد، ذكرى عيد ميلاد والدته الراحلة بصورة قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها بكلمات مؤثرة.

إدوارد، قال في تعليقه على الصورة: ” النهاردة عيد ميلادك يا أمي كنت بصحي أكلمك في التليفون أقولك كل سنه وانتي طيبة والبس وانزل أجيلك نتغدى سوا ونحتفل بيكي أنا وإخواتي وحشتيني الله يرحمك”.

Advertisements

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات النجوم الذين تمنوا لها الرحمة والصبر له ومن النجوم الذين علقوا عليها ندى بسيوني، وإيمان العاصي، وبدرية طلبة وغيرهم.

من ناحية أخرى، بدأ الفنان إدوارد، بروفات مسرحية “لوكاندة الاوباش”، والتي يشارك في بطولتها كل من الفنان ماجد المصري وحسن الرداد، وايمان العاصي، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وحسن عبدالفتاح، و من المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

كما يشارك ادوارد في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزية”، و يجسد فيه شخصية محقق جنائي ضمن أحداث العمل، وهو من إنتاج سينرجي وتأليف نهى سعيد، وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة إياد نصار، وداليا مصطفى، ومي سليم، وانجي المقدم.