محمد إمام بعد انتهاء تصوير «لص بغداد»: كان نفسي أعمل حاجة زيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد إمام، بانتهاء تصوير فيلم “لص بغداد”، بعد مرور عام كامل على تصويره، ووجه رسالة شكر خاصة لكل فريق عمل الفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

محمد إمام، قال في رسالته: “لسه مخلص أخر مشهد في لص بغداد بعد سنة تصوير، أكتر فيلم تعبت فيه.. و اكتر فيلم كان نفسي اعمل حاجة زيه .. شكراً لكل زمايلي الفنانين اللي شاركوني بطولة الفيلم على إخلاصكم و اجتهادكم و حبكم لشغلكم”.

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وأضاف: “شكراً للمؤلف تامر إبراهيم و المخرج أحمد خالد موسى إنكم خلتوني أحقق حلم من أحلامي.. شكراً للمنتح تامر مرسي و المشرف على الإنتاج أحمد بدوي إنكم خليتوا الحلم حقيقة، مدير التصوير هيثم حسني و فريقه، مهندس الديكور أحمد شاكر و فريقه، مصممة الملابس إيمان الخميسي و مساعديها، فريق الإنتاج بقيادة أحمد سوكا، محمد السيد و يحيى زكريا، مهندس الصوت أحمد أبو ليلة و مساعديه، المونتير باهر رشيد، الموسيقار خالد الكمار، مصمم الأفيشات أحمد نمس، الأستاذ تامر مرتضى مدير شركة أروما و كل فريق المؤثرات البصرية و كل فريق الإخراج.. شكراً إنكم خليتوا الحلم صوت و صورة، شكراً لكل رجالة فريق الأكشن بقيادة أندرو ماكنزي انكم خلتوني أعمل أكشن جديد على السينما المصرية”.

كما وجه رسالة شكر خاصة لفريق عمله وجمهوره قال فيها: “شكراً لجمهوري الحبيب اللي تعليقاته و رسايله على أي صورة أو بوستر أو إعلان كانت بتديني طاقة معنوية في وسط التعب و الإرهاق .. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً.. ميعادنا في يناير إن شاء الله”.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.

ويجسد النجم المصري صمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوي” هو رجل يبحث عن كنز مفقود في مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذي سيظهر من خلاله في أحداث الفيلم.