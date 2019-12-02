نجل فاروق الفيشاوي: فشلنا في لم شمل والدي ووالدتي حتى في أيامه الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث عمر الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن إصابة والده بالسرطان، وكيف تعامل معه بعد معرفته به؟.

عمر الفيشاوي، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه عرف خبر إصابة والده بالسرطان من الفنان كمال أبورية، صديق والده، والذي كان يخفي الأمر عن الفيشاوي نفسه.

وأضاف، أنه صدم عندما عرف بمرض والده، وأن الطبيب المعالج رفض أن يخبر والده بمرضه في بدايته حتى طلب عمل أشعة معينة للتعرف على حجم المرض.

Advertisements

وتابع: “قررت أنا وماما وأحمد والفنان كمال أبو رية إبلاغه، وكان صابرًا راضيا بقضاء الله، وكان محبا للحياة ومصر على العلاج ومحاربة هذا المرض اللعين”.

كما كشف خلال الحلقة انه هو وشقيقه أحمد حاولا كثيرًا عودة المياة لمجاريها بين والديهما بعد انفصال سنوات ولكنهما كان قد اعتادا أن يبقى كل منهما في مكان، كما اعتادا على أن يبقى بيننا أوقات عائلية نجتمع ونحكي كلنا معًا وفي المناسبات أيضا.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو 2019، عن عمر يناز الـ 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان امتد لشهور.