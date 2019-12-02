روبي تتألق في جلسة تصوير براقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية روبي لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

الصور ظهرت فيها روبي بفستان ذهبي لامع، وهو نفس الفستان الذي ظهر به في الحفل الذي أحيته إثر انتهاءحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

الصور أظهرت جمال فستان روبي، وتفاصيله، وكشفت طلتها عن مفاتنها الواضحة، وجمالها ونعومتها، كما لجأت الفنانة لوضع شعر مستعار، لتعود مرة أخرى لطلة الشعر الطويل، والذي كومته لأعلى.

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روبي تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت فيها، بينما أشادت بطلتها الفنانة منى زكي، وتغزلت فيها.

الفنانة الشابة أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغانيها، منها: “ليه بيداري”، “يا الرموش”، و”أنت عارف ليه”، والتي رقصت على نغماتها أيضا، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل.

روبي اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسرحية «علاء الدين»، والذي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز، وتم إسناد الدور للفنانة تارا عماد.

الفنانة المصرية حققت النجاح مؤخرا من خلال تقديمها دور البطولة في مسلسل «أهو دا اللي صار»، مع الفنان أحمد داوود.