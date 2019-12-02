لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

رمضان اختار له لوك جديد، حيث قام بتغير لون شعره للون الفاتح، واختلفت آراء الجمهور حول الشكل الجديد الذي اختاره رمضان لنفسه.

العدد الأكبر من متابعي الفنان المصري عبروا عن إعجابهم بالشكل الذي ظهر به، بينما لم يحب البعض الآخر طلته، وقال إنها لا تليق به.

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محمد رمضان يستعد لتصوير عمل فني جديد بعنوان «البرنس»، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

مسلسل “البرنس”، من بطولة كلا من: محمد رمضان وغادة عادل وإيمان العاصى وروجينا وأحمد زاهر وعبد الرحمن أبو زهرة.

وكان آخر أعمال محمد رمضان في الأعمال الدرامية مسلسل “زلزال”، وشارك في بطولة المسلسل النجمة حلا شيحة، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وآخرون وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

وعلى جانب أخر يستعد الفنان والممثل المصري محمد رمضان، للتحضير لأول ألبوم غنائي له، بعدما طرح عدد من الأغنيات المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا.