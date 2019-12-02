أصالة تسخر من أحلام في حفلها الأخير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخرت الفنانة السورية أصالة في حفلها الأخير بموسم الرياض، من تصريحات الفنانة أحلام الأخيرة عن علاقتهما.

أحلام صرحت مؤخرا أنه لا مجال للصلح بينها وبين أصالة، ووصفتها بأنها انتهت بالنسبة لها، وأنهت كلامها بعبارة: “c’est tout”الفرنسية، وتقصد أن “هذا كل شيء”.

أصالة سخرت من جملة أحلام، عندما طلبت من الجمهور أن يدعو الفنان صابر الرباعي ليغني معها “ع اللي جرى” فقالت بالإنجليزية “I know this” مثل “c’est tout”، وذلك في سخرية مبطّنة من أحلام، وتأكيدا منها أنها هي الأخرى لا ترغب في المصالحة معها.

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وكانت أحلام قد قالت مؤخرا: “أنا خلاص أخدت قرار إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي، أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت، انا هالمرة عن جد اخده قراري إنه ما في مجال للصلح c’est tout”.

وأضافت: “الله يسهل على الجميع أنا بدي عيش لفني وجمهوري ما بدي ادخل في مهارترات مع حد .. رجاء هالموضوع بدي اقفله وما حدا يتدخل بيي وبين أي حد تاني”.